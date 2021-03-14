Siyah önlük giyip, siyah maske taktılar (14 Mart Tıp Bayramı'nda buruk kutlama)

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı... Corona virüsle mücadelenin en ön safında yer alan sağlık çalışanları, bu özel günü buruk karşıladı. Siyah önlük giyip, siyah maske takan sağlık çalışanları, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını andı. Talepleri ise, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması...

NTV 14.03.2021 - 13:29 | Son Güncelleme : 14.03.2021 - 13:47

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