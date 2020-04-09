Solunum cihazı zarar mı veriyor? (ABD'li doktorlar bazı hastalarda ölüm oranını artırdığı görüşünde)
Corona virüs nedeniyle solunum yetmezliği çeken hastaların uzun süre makineye bağlı kalması başka sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Amerikalı doktorlar, solunum cihazı kullanımından kaçınmanın yollarını arıyor.
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NTV 09.04.2020 - 15:03| Son Güncelleme : 09.04.2020 - 15:30
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