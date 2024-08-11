Sosyal medyada sağlık ticareti: "Ruhsal sorun için ünvanında koç olan birine gitmeyin"
Sosyal medyanın ve dizilerin etkisiyle fizyolojik rahatsızlıkların yanı sıra ruhsal hastalıklar için de alternatif yöntemlere yönelim artıyor. Özellikle sosyal medyada her hastalığa bir öneri sunuluyor. Birçok kişi ruh sağlığı uzmanlarından destek almak yerine nefes, hayat koçuna ya da aktarlara gidiyor. (Haber: Melike Şahin)
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