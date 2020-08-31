Sosyal mesafeyi en iyi anlatan test!

Covid-19 salgınıyla birlikte hayatımıza giren kavramlardan biri de sosyal mesafe... Şu ana kadar 120 bini aşkın vakanın görüldüğü ABD'nin Ohio eyaletindeki sağlık departmanı da sosyal mesafenin önemini anlatan bir kamu spotu hazırladı. Üzerlerinde masa tenisi topu bulunan onlarca fare kapanı yan yana yerleştirildi ve bir başka top üzerlerine atıldı. Fare tuzakları tek tek kapanmaya başladı ve üzerlerindeki toplar, diğer kapanları da kapatmaya devam etti. Aralıklı fare tuzakları arasında güvenli bir şekilde sıçrayan bir başka top ise sosyal mesafenin önemini bir kez daha kanıtladı.
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NTV 31.08.2020 - 14:30| Son Güncelleme : 31.08.2020 - 14:43
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