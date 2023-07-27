Tedavi edilmeyen hepatit ölümcül
Dünya Hepatit Günü, bu hastalığa karşı bilincin ve duyarlılığın artırılması için 28 Temmuz'da gerçekleştiriliyor. Hepatit, tedavi edilmediğinde karaciğer yetmezliğine ve kansere neden olabiliyor. Hastalığın sinsi ilerlemesi tedaviye erken başlamanın önüne geçiyor. Türkiye'de karaciğer nakli olanların yarısı hepatit hastası. Manikür-pedikür, dövme, piercing gibi uygulamalarda kişisel hijyene dikkat etmek önem taşıyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin Kamera: İsmail Kamit)
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