Telefon bağımlılığı uyuşturucu gibi

Gezegende 5 milyar 190 milyon cep telefonu ve 3 milyar 800 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Cep telefonu bağımlılığı dünya çapında artık kabullenilen bir gerçek ve risk büyüyor. Alman bilim insanları, cep telefonu bağımlılığının insan beyninde uyuşturucunun yol açtığına benzer yapısal değişimlere yol açtığını kanıtladı.

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