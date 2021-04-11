Testinin pozitif çıktığını otobüste öğrendi (Yolcular ne yapacağını şaşırdı)
Ankara'da corona virüs testi yaptırdıktan sonra sonucu beklemeden otobüsle Osmaniye'ye gitmek isteyen bir kişi, pozitif olduğunu yolda öğrendi. Doktorun otobüs şoförünü araması üzerine pozitif olduğu öğrenilen Mustafa K. otobüsten indirildi. Diğer yolcular hem firmaya hem de Mustafa K.'ya tepki gösterdi. 3 bin 150 lira ceza kesilen Mustafa K. karantina yurduna götürüldü.
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ntv.com.tr 11.04.2021 - 14:24| Son Güncelleme : 11.04.2021 - 14:46
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