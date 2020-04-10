Tıbbi malzemeler nasıl sterilize ediliyor?

Corona virüs testlerinde kullanılan tek kullanımlık tıbbi malzemeler sterilize edilerek yeniden kullanılıyor. Bu malzemelerin sterilizasyonu ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılıyor. Gama ışınlarına mağruz bırakılan malzemeler yeniden kullanıma alınıyor.

NTV 10.04.2020 - 13:26 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 13:40

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