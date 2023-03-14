Tıbbiyelilerin İstanbul'da işgale başkaldırdığı gün, Tıp Bayramı oldu
Bugün 14 Mart Tıp Bayramı... Tıbbiyelilerin İstanbul'da İngiliz işgaline başkaldırdığı o gün, 14 Mart 1919 tıp bayramı olarak kutlanmaya başlandı. NTV muhabiri Melike Şahin, beyin cerrahı torunu ve onun kitabını yazan Prof. Dr. Burhan Suat Çağlayan ile kurtuluş mücadelesi kahramanlarından Tıbbiyeli Hikmet'i konuştu. (Kamera:Cumhur Çatkaya)
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