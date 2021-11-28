Tıp literatürüne geçecek doğum: Bebeğini yapay kalp ve akciğerle doğurdu
Türkiye’de tıp literatürüne geçecek bir doğum yaşandı. Covid-19’a yakalanan ve ciğerleri iflas noktasına gelen anne adayı, yapay kalp ve akciğer cihazına bağlıyken sezaryenle doğum yaptı. Türkiye'de ilk kez gerçekleşen ameliyat sonrası anne ve bebeğinin sağlık durumu iyi... Bebeğinin henüz sadece fotoğraflarını gören anne, kızına kavuşmak için gün sayıyor.
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