Toplam iyileşen hasta sayısı 86 bin 396'ya yükseldi

Türkiye'de corona virüs yüzünden 48 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında düşüş eğilimi sürüyor. Verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında paylaştı. O paylaşımda maske ve sosyal mesafenin önemini anlatan bir video da vardı.

NTV 09.05.2020 - 09:19 | Son Güncelleme : 09.05.2020 - 09:47

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