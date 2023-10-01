Türk bilim insanları gıda zehirlenmesinin önüne geçecek!
Son 10 yılda Türkiye'de gıda zehirlenmeleri nedeniyle bin 700'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Hastanelere başvuru sayısı ise milyonlarla ifade ediliyor. Bu tehdidin önüne geçmek için Koç Üniversitesi bünyesinde bir proje geliştirildi. Proje, cep telefonlarına indirilen bir uygulama ve sensörler sayesinde bozulan gıdaları tespit etme imkanı tanıyor. İşte ayrıntılar...
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