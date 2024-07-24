Türk doktor tıp literatürüne girdi: Prostat tedavisinde yeni yöntem
Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türleri arasında bulunuyor. İzmir'de Prof. Dr. Hakan Öztürk prostat ameliyatlarında kullanılan yeni bir yöntem geliştirdi. Doktor Öztürk'ün çalışması dünya basınında geniş yer alarak tıp literatürüne girdi. Teknik sayesinde operasyonlar çok kısa sürede bitiyor ayrıca sinirsel yapılar hasar almıyor. (Haber-Kamera: Burak Uygun)
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