Türkiyede salgının seyrindeki olumsuz ilerleyiş yaklaşık bir buçuk aydır devam ediyor. Günlük vaka sayısı 60 bine yaklaştı. Türkiyenin risk haritasında kırmızı olmayan yalnızca 8 il kaldı. Nüfusun yüzde 91i çok yüksek riskli illerde yaşıyor. Profesör Doktor İftihar Köksal ‘‘Türkiye kızaracak, daha da kızaracak. Çok ağır yaptırım ve cezaların getirilmesi gerekiyor.’’ dedi ve virüs önlemlerinden muaf turistlere dikkat çekti. (Haber:Melike Şahin)
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NTV 14.04.2021 - 17:51| Son Güncelleme : 14.04.2021 - 18:10
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