Türkiye'de AIDS artıyor mu?

HIV pozitif görülme sıklığı birçok ülkede azalmasına karşın Türkiye'de artıyor. 1985 yılından 2019 yılına kadar bildirilen vaka sayısı 21 bin 240. NTV ekibi, HIV pozitifi ve alınabilecek önlemleri Uluslararası AIDS Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları Başkanı Dr. Jose Zuniga ile konuştu. (Haber: Melike Şahin Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)
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