Türkiye'de çocukluk çağı aşıları bulunmuyor!

Türkiye'de bir süredir çocukluk çağında yapılan verem, çocuk felci ve Hepatit B aşılarına erişim sorunu var. Özellikle de Hepatit B aşısı bir süredir yok. Öyle ki 3 doz yapılan aşının doğar doğmaz yapılması gereken dozu bile bazı hastanelerde artık yapılamıyor. NTV'den Melike Şahin'in haberi.

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