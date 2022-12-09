Türkiye'de çocukluk çağı aşıları bulunmuyor!

Türkiye'de bir süredir çocukluk çağında yapılan verem, çocuk felci ve Hepatit B aşılarına erişim sorunu var. Özellikle de Hepatit B aşısı bir süredir yok. Öyle ki 3 doz yapılan aşının doğar doğmaz yapılması gereken dozu bile bazı hastanelerde artık yapılamıyor. NTV'den Melike Şahin'in haberi.
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