Türkiye'de corona virüs: İyileşen sayısı vakaların iki katı
Türkiye'de virüsle mücadelede iyiye gidiş devam ediyor. Yeni vaka sayısı her geçen gün azalıyor, bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaşıldı. Azalsa da, vefatlar maalesef devam ediyor. 24 saatte 95 kişi daha hayatını kaybetti.
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NTV 28.04.2020 - 08:53| Son Güncelleme : 28.04.2020 - 09:12
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