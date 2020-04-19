Türkiye'de corona virüs nedeniyle 1890 can kaybı

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde 24 saatte 121 kişi daha hayatını kaybetti. 3 bin 783 kişiye daha virüs tanısı kondu. Günün dikkat çekici bilgisi ise iyileşen hastalarla ilgili... Bir günde bin 822 kişi iyileşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da buna dikkat çekti, "Tedavide önemli üstünlüklerimiz var" dedi.

NTV 19.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 19.04.2020 - 09:23

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