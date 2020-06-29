Türkiye'de corona virüs: Son 24 saatte 15 can kaybı, bin 356 yeni vaka (28 Haziran 2020)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüsle mücadelesini yansıtan verileri açıkladı. İyileşenlerin sayısı, yeni vaka sayısından fazla. Ancak iyileşen sayısında bir önceki güne göre düşüş var. Bakan Koca da bu duruma dikkati çekti. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı olunmadığını söyledi.
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NTV 29.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 29.06.2020 - 09:37
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