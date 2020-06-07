Türkiye'de corona virüs: Son 24 saatte 21 can kaybı (6 Haziran 2020)

Türkiye'de son 24 saatte 21 kişi corona virüs yüzünden hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi. Son verileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dikkat çekici bir değerlendirme de yaptı, "Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz geçiriyor" dedi.

NTV 07.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 07.06.2020 - 09:34

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