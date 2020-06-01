Türkiye'de corona virüs: Son 24 saatte 25 can kaybı (31 Mayıs 2020)

Türkiye'de son 24 saatte corona virüs nedeniyle 25 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 4 bin 540'a yükseldi. Yeni vaka sayısı ise 839'a düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısının öngörülen seviyede seyrettiğini belirtti, tedbirlerin önemini vurguladı.

NTV 01.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 09:32

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