Türkiye'de corona virüs: Son 24 saatte 41 can kaybı (16 Mayıs 2020)
Son 24 saatte Türkiye'de 41 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, bin 610 yeni vaka var. Verileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün yayılmasına karşı verilen mücadelede evde kalmanın çok büyük rolü olduğunu söyledi.
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NTV 17.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 17.05.2020 - 10:15
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