Türkiye'de corona virüs: Son 24 saatte 44 can kaybı (17 Mayıs 2020)

Türkiye'de son 24 saatte 44 kişi daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde son verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti." dedi.

NTV 18.05.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 18.05.2020 - 09:28

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