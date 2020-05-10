Türkiye'de corona virüs: Toplam can kaybı 3 bin 739 oldu
Türkiye'de corona virüste yeni vaka sayısında önemli bir düşüş var. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma da devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vCOVID-19 salgınıyla mücadelede son duruma ilişkin verileri paylaştı, "Tedbiri elden bırakmayalım" uyarısını da tekrarladı.
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NTV 10.05.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 10.05.2020 - 10:42
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