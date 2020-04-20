Türkiye'de corona virüsten can kaybı 2 bin 17 oldu

Türkiye'de 24 saatte 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle corona virüs mücadelesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Son verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor" dedi.

NTV 20.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 09:04

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