Türkiye'de corona virüsten can kaybı 2 bin 17 oldu
Türkiye'de 24 saatte 127 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle corona virüs mücadelesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Son verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor" dedi.
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NTV 20.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 09:04
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