Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 28 can kaybı (19 Mayıs 2020)
Türkiye genelinde corona virüs nedeniyle 28 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı bin 22. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saatte Türkiye'nin virüsle mücadelesinde alınan sonuçları açıkladı. Koca; "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var" dedi.
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NTV 20.05.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 20.05.2020 - 08:40
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