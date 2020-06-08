Türkiye'de ilk kez beyin omurilik sıvısında virüs görüldü

Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omur ilik sıvısında koronavirüse rastlandı. Ankara'da bir epilepsi hastası nöbet geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yüksek ateşli hastaya yapılan ilk test negatif çıktı. Ancak omurilik sıvısı kontrol edilince virüs tespit edildi. Hastanın durumu iyi.

NTV 08.06.2020 - 13:58 | Son Güncelleme : 08.06.2020 - 14:56

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