Türkiye'de maske gereksiz mi? (Uzmanlara göre virüs salgını korkusu yersiz)
Türkiye'de corona virüs vakası tespit edilmedi. Salgın korkusu var ama henüz risk yok. Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Uzmanları, salgının bahar aylarında sınırlanacağnı düşünüyor. Uzmanlar "Virüs endişesiyle maske kullanılmasına gerek yok" diyor. İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin Kamera: Cüneyt Ali Horozal, NTV Haber)
05.02.2020 - 10:57| Son Güncelleme : 05.02.2020 - 11:16
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