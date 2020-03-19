Tuzlu ya da sirkeli gargara corona virüse karşı korur mu? (Uzmanlar yanıtladı)
Diş hekimleri, corona virüs tehlikesine karşı ağız sağlığının önemine dikkat çekiyor. Sadece ellerin değil, ellerle birlikte diş ve ağızınızın da temiz olması bu süreçte önemli. Diş hekimlerine göre, tuzlu ve sirkeli gargara yapmak da sakıncalı. Yapılması gerekenleri uzmanlar anlattı.
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19.03.2020 - 11:02| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 11:46
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