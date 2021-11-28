Uçakta kalp krizi geçiren yolcunun hayatını kurtardı: Unutulmaz bir andı

THY’nin İstanbul-Antalya seferinde kalbi duran hastayı kalp masajıyla kurtaran Prof. Dr. Emin Akkoyunlu ‘‘Bizim için unutulmaz bir andı’’ dedi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Akkoyunlu, uçaktaki üç doktorla beraber hemen hastaya müdahalede bulunduklarını anlatarak ‘‘Kalp masajıyla hasta çok şükür hayata döndü. Ertesi gün mailimde hastanın oğlundan bir teşekkür mesajı vardı. Okuduğumda çok mutlu oldum’’ dedi. Antalya’daki bir hastanede tedavi altına alınan Salih Uyguner’in sağlık durumu iyi.

Haberler - ntv.com.tr 28.11.2021 - 17:11 | Son Güncelleme : 28.11.2021 - 17:18

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