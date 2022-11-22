Ünlü diyabet uzmanı NTV’ye anlattı: 5-10 yıl içinde önlenebilir
Düzensiz beslenme ve hazır gıdalar nedeniyle diyabet, günümüzün en sık görülen sağlık sorunlarından biri haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her 11 kişiden 1’i şeker hastası ve şeker hastalığı nedeniyle her yıl 1 buçuk milyon kişi hayatını kaybediyor. Diyabet hastalığı konusundaki çalışmaları ile bilinen ve pek çok ilacın mucidi Teksas Üniversitesi Diyabet Departman Direktörü Prof. Dr. Ralph Defrenzo, NTV’den Ahmet Örsoğlu'nun sorularını yanıtladı.
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