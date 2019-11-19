Uyku apnesi nasıl anlaşılır, tedavi yöntemleri nelerdir?
Uyku apnesi, hem çocuk hem de büyükler için çok ciddi bir hastalık. Çocuklar için risk daha büyük. Durum büyükler için de farksız. Kaliteli uyku uyuyamayanlar gündüzleri uyurgezer gibi yaşıyorlar. İşte uyku apnesinden kurtulmanın yolu... (Star Haber)
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