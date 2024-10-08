Uzman yanıtı: Her şiddet uygulayan psikiyatrik hasta mı?
Toplumsal şiddet artıyor. Her olayda da birçok kişi suçlularda ruhsal hastalığa işaret ediyor. Peki gerçekten öyle mi? Her şiddet gösterenin, cinayet işleyenin ruhsal hastalığı mı var? Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bu konuda önemli bir uyarısı var: "Suçlu olmayı hastalıklarla gerekçelendirmek şiddeti meşrulaştırıyor." İşte ayrıntılar... (Haber: Melike Şahin)
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