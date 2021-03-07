'Üçüncü dalga' uyarısı: Bu ivme bizi tamamen kapanmaya götürecek
Haftalık corona virüs tablosu dün açıklandı. Veriler korkutucu... Üç büyük şehirde vaka sayıları artarken Karadeniz'deki vaka sayıları da tehlikeli boyuta ulaştı. Rakamlara henüz kademeli normalleşmenin etkilerinin yansımadığını söyleyen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ‘‘Önümüzdeki hafta da bu artış devam ederse korktuğumuz o 3. dalgayı yaşayacağız’’ dedi. (Haber:Pınar İlik Üçer)
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NTV 07.03.2021 - 16:56| Son Güncelleme : 07.03.2021 - 17:36
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