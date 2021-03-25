Uzmanlar uyardı: ‘‘Önlem alınmazsa günlük 60 bin vaka görülebilir’’

Hem vaka hem de vefat sayılarında korkutan bir artış var... Vaka sayıları 30 bine dayandı, can kayıpları da ikiye katlandı. Üstelik salgında yaş grubu da değişmeye, hastalar gençleşmeye başladı. NTV'den Yağız Şenkal, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ursavaş'a bunun nedenini sordu.

NTV 25.03.2021 - 13:00 | Son Güncelleme : 25.03.2021 - 13:29

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