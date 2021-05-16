Uzmanlar uyarıyor: İnsan hareketliliği tekrar başlıyor, dikkat
Türkiye corona virüs tedbirlerinde 17 gün önceye dönüyor, kademeli normalleşme yarın itibariyle başlıyor. İnsan hareketliliği tekrar başlayacağı için çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof.Dr. Bülent Ertuğrul ‘‘Aksi takdirde tekrar istenmeyen tablolarla karşı karşıya kalmak mümkün... Salgının kontrol altına alınabilmesi için aşılamanın hızlanması gerekiyor. Aşılama hızlanırsa sonbahar bizim için ilkbahar olabilir ama bunu gerçekleştiremezsek sonbahar kışa dönebilir’’ dedi. (Haber:Deniz Tüysüz)
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NTV 16.05.2021 - 16:57| Son Güncelleme : 16.05.2021 - 17:12
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