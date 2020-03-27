Uzmanlar uyarıyor: Kafanıza göre ilaç, vitamin kullanmayın
Kulaktan dolma, internetten, eştan dostan öğrenilen bilgilerle hareket edip, virüsten korunmak için hem ilaç hem de vitamin kullananların sayısında artış var. Ancak uzmanlar uyarıyor; olası zararlarına dikkat çekiyor: Kafazına göre ne ilaç ne de vitamin kullanın...
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NTV 27.03.2020 - 16:09| Son Güncelleme : 27.03.2020 - 16:55
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