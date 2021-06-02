Uzmanlardan rehavet uyarısı: Önlemlere uyulmazsa yaz ortasında tam kapanma olabilir
Corona virüs vaka sayıları düşüyor. Haftalık risk haritasına göre, her yüz bin kişide 162 vakayla Gümüşhane en riskli il, Hatay ise yüz bin kişide 12 vakayla en düşük riskli il oldu. İstanbul da aylar sonra ilk kez, çok yüksek riskli illerden yüksek riskli iller kategorisine düştü. Uzmanlara göre, bu düşüş motive etmeli ancak rehavete neden olmamalı... Yüz bin kişide görülen vaka sayısının tekli haneye düşmesi gerektiğine dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, ‘‘Daha gidecek çok yolumuz var. Tatile gidenlerin aşılarını yaptırması lazım. Maske ve sosyal mesafeden taviz verilmemeli. Yoksa yaz ortasında tam kapanma söz konusu olabilir’’ dedi.
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NTV 02.06.2021 - 13:27| Son Güncelleme : 02.06.2021 - 13:38
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