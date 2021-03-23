Uzmanlardan uyarı: Belli bir süre ciddi kapanma gerekiyor
Dün akşam açıklanan günlük 22 bin 216 vaka sayısı, Türkiye'de son 4 ayda açıklanan en yüksek vaka sayısıydı. Bir günde 117 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, henüz üçüncü dalganın en üst seviyesine ulaşmadığımız konusunda uyardı ve ‘‘Belirli bir süre ciddi kapanma gerekiyor. Hatta vaka sayısı yüksek illerde giriş çıkışlar durdurulmalı’’ dedi. (Haber:Melike Şahin)
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NTV 23.03.2021 - 13:24| Son Güncelleme : 23.03.2021 - 13:55
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