Uzmanlardan uyarı: Maske geri gelmezse vaka patlaması olabilir
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid-19 tablosuna göre, haftalık vaka sayısı bir önceki haftaya göre ikiye katlanarak 57 bin 113 oldu. NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. İftihar Köksal, maske ve aşı uyarısı yaparak ‘‘Önlemleri almazsak daha büyük vakaları görmemiz çok muhtemel. Belki de 10 katına çıkacak’’ dedi. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Önder Gündoğdu)
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