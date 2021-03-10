Uzmanlardan uyarı: Yoğun bakımdaki hastalar arasında aşı olanlar da var
Türkiye salgında birinci yılı geride bırakırken vaka sayılarında belirgin bir artış var. Yoğun bakımlardaki corona virüs hasta sayısı da son 10 günde arttı, doluluk oranı yüzde 40’lardan yüzde 65’lere yükseldi. Üstelk, yoğun bakımda yatan hastalar arasında aşı olanlar da var. (Haber:Melike Şahin)
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NTV 10.03.2021 - 13:26| Son Güncelleme : 10.03.2021 - 13:40
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