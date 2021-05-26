Vaka sayılarında düşüş sürüyor

Corona virüs haftalık vaka haritasında Türkiye genelinde vaka sayılarında bir düşüş söz konusu. Uzmanlara göre bu durum olumlu, ancak sayının terkar artışa geçmemesi için rehavete kapılmamak gerekiyor. (Haber: Deniz Tüysüz)
Abone ol
Paylaş
NTV 26.05.2021 - 13:36| Son Güncelleme : 26.05.2021 - 13:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.