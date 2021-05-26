Vaka sayılarında düşüş sürüyor

Corona virüs haftalık vaka haritasında Türkiye genelinde vaka sayılarında bir düşüş söz konusu. Uzmanlara göre bu durum olumlu, ancak sayının terkar artışa geçmemesi için rehavete kapılmamak gerekiyor. (Haber: Deniz Tüysüz)

NTV 26.05.2021 - 13:36 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 13:42

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