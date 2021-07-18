Vaka sayısı artıyor, maske takan azalıyor

Salgında günlük vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. 9 günlük bayram tatilindeki insan hareketliliği ve delta varyantı endişeleri artırıyor. Çin’de yapılan yeni bir araştırmaya göre delta varyantı, Covid-19’un ilk türüne göre bin kat daha bulaşıcı... Üstelik sıcakların da etkisiyle maske kullanımı azaldı. Profesör Doktor Güner Sönmez, yeni dalga tehlikesine karşı önlemlere uyma çağrısı yaptı ve ‘‘Maskelerimizi takalım, açık havada bayramlaşalım’’ dedi. (Haber:Gökçe Derin-Deniz Tüysüz Kamera:Kenan Kızılağaç)
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NTV 18.07.2021 - 16:52| Son Güncelleme : 18.07.2021 - 17:44
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