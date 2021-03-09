Vakalar bir ayda yüzde 63 neden arttı?

Corona virüs vakalarında korkutan bir yükseliş yaşanıyor. Dün açıklanan rakamlara göre günlük yeni vakaların sayısı 13 bini aştı. Bu, bir haftada yüzde 33, bir ayda ise yüzde 63 artış anlamına geliyor. NTV'den Yağız Şenkal, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan ile görüştü ve bu artışın nedenini sordu.
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NTV 09.03.2021 - 13:25| Son Güncelleme : 09.03.2021 - 14:30
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