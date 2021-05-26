Verem aşısı Covid-19'u önler mi?

Yunanistan’da yapılan bir çalışmaya göre; 100 yıl önce bulunan verem aşısı Corana virüse karşı etkili oldu. Verem aşısı yapılan yaşlılarda Covid-19'a karşı yüzde 68 oranında koruma sağladı. Uzmanlara göre, sonuçlar için henüz çok erken ama bu çalışmalar hastalıkla mücadelede umut veriyor. (Haber: Deniz Tüysüz)

NTV 26.05.2021 - 16:50 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 17:11

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