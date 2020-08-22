Virüs aşısı Türklerde de denenecek

Almanya'da Türk bilim insanlarının kurucusu olduğu firmanın Coronavirüs aşı çalışmasının insan üzerindeki denemeleri Türkiye'de de yapılacak. 30 bin katılımcıyla yapılacak faz 3 çalışmasına Türkiye'den de 100 gönüllü katılacak. Koordinasyonu İstanbul Tıp Fakültesi yapacak.

NTV Haber 22.08.2020 - 20:37 | Son Güncelleme : 22.08.2020 - 20:38

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