Virüs gıdalardan bulaşır mı? Bağışıklık için ne yapmalı? (Dr. Zeynep Bayındır, NTV'ye anlattı)

Corona virüsle ilgili cevabı net olmayan, çok fazla soru var. NTV ekibinden Deniz Tüysüz, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Zeynep Bayındır'a, virüsle ilgili merak edilenleri sordu. (Kamera: Hüseyin Eroğlu, NTV Haber)

NTV 03.04.2020 - 10:47 | Son Güncelleme : 03.04.2020 - 11:49

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