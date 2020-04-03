Virüs gıdalardan bulaşır mı? Bağışıklık için ne yapmalı? (Dr. Zeynep Bayındır, NTV'ye anlattı)
Corona virüsle ilgili cevabı net olmayan, çok fazla soru var. NTV ekibinden Deniz Tüysüz, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Zeynep Bayındır'a, virüsle ilgili merak edilenleri sordu. (Kamera: Hüseyin Eroğlu, NTV Haber)
Abone ol
Paylaş
NTV 03.04.2020 - 10:47| Son Güncelleme : 03.04.2020 - 11:49
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.