Corona virüs için antikor testi

İstanbul Tıp Fakültesi, güvenilirliği yüzde 100'e yakın olan antikor testleri yapmaya başladı. Bu testler sayesinde corona virüsü belirti vermeden geçirenler ya da daha önce geçirmiş olanlar tespit edilebilecek.

NTV 28.05.2020 - 17:21 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 18:05

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