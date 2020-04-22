Virüs ile mücadelenin bir günü (İstanbul Tıp Fakültesi Pandemi Servisi kapılarını açtı)

Sağlık çalışanları corona virüs salgının bertaraf edilmesinde ön safta mücadele ediyorlar. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan sağlık çalışanlarının virüsle mücadelelerinin bir günü görüntülendi. Hastaların tedavi süreçleri ve virüs tedbirleri kameralara böyle yansıdı.

NTV 22.04.2020 - 14:31 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 15:27

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