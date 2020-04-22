Virüs ile mücadelenin bir günü (İstanbul Tıp Fakültesi Pandemi Servisi kapılarını açtı)
Sağlık çalışanları corona virüs salgının bertaraf edilmesinde ön safta mücadele ediyorlar. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalışan sağlık çalışanlarının virüsle mücadelelerinin bir günü görüntülendi. Hastaların tedavi süreçleri ve virüs tedbirleri kameralara böyle yansıdı.
Abone ol
Paylaş
NTV 22.04.2020 - 14:31| Son Güncelleme : 22.04.2020 - 15:27
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.