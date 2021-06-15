Virüs (KKKA) sadece keneden bulaşmıyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Seyit Ali Büyüktuna, Kırım Kongo Kanamalı ateşi hastalığında yeni bir tehlikeye dikkat çekti. Hastalığın sadece kene ısırması sonucu değil, enfekte olan hayvan ve insanla temasla da bulaştığını söyledi.
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NTV Haber 15.06.2021 - 20:30| Son Güncelleme : 15.06.2021 - 20:36
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